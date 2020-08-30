YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Üreticinin fındık kurutma mücadelesi

Üreticinin fındık kurutma mücadelesi

SAMSUN HABERLERİ  | 30.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındığını toplayan birçok üretici, topladıkları fındığı kurutmak için geniş alan arayışına girdi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındığını toplayan birçok üretici, topladıkları fındığı kurutmak için geniş alan arayışına girdi. Yol kenarlarında ve bazı kullanılmayan alanları değerlendiren üreticiler, hasadını yaptıkları yaş fındığın kuruması için güneş altında gün boyu bekletiyorlar.
Çarşamba’da fındık üreticileri arazilerinden hasadını yaptıkları fındığı kurutabilmek için boş alanları değerlendiriyorlar. ilçe merkezinde yol kenarlarında ulaşımı engellemeyecek şekilde serdikleri fındığın başında gün boyu bekleyen üreticiler, bu yılki verimin ve fiyatın bekledikleri düzeyde olduğunu ifade ettiler.
Eğitim-Öğretim sezonunun henüz başlamaması nedeniyle ilçe merkezindeki bir okulun yanında bulunan ve kullanılmayan basketbol sahasına serdiği fındığını kurutmak isteyen fındık üreticisi Seyit Semizoğlu, fındığa verilen fiyatın üreticileri memnun ettiğini, verimin yüksek olmasıyla birlikte fındığın bu yıl çokça getirisinin olacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Samsun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
Otostop yapan kadına tecavüz
Otostop yapan kadına tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.