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Üreticiye anaç koyun ve keçi desteği devam ediyor

28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, anaç koyun ve keçi destekleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "44 işletmecinin anaç koyun ve keçi desteklemesi için başvuruda bulundu" dedi.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun ve keçi destekleme çalışmaları ilk olarak Pazaryeri ilçesinde başladı.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, anaç koyun ve keçi destekleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "44 işletmecinin anaç koyun ve keçi desteklemesi için başvuruda bulundu" dedi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun ve keçi destekleme çalışmaları ilk olarak Pazaryeri ilçesinde başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, destekleme programı hakkında bilgi vererek, "5 Kasım 2020 tarih ve 31295 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarımsal desteklemelere ilişkin karar (2020/3190) kapsamında 2020 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmaları bakanlığımızca belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Pazaryeri ve Gümüşdere, Büyükelmalı ve Arpadere köylerimizde anaç koyun ve keçi destekleme çalışmaları kapsamında tespit işlemleri çalışmalarına devam ediyor. Pazaryeri ilçesi ve köylerinde 44 işletmecinin anaç koyun ve keçi desteklemesi için başvuruda bulundu" dedi.

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