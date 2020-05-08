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Üreticiye "Tarım Orman Akademi" ile uzaktan eğitim verilecek

SAMSUN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Üreticiye "Tarım Orman Akademi" ile uzaktan eğitim verilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiftçi, üretici ve orman köylüsü için sürdürülen tarımsal eğitim ve yayın çalışmalarına yeni bir format eklendiği bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim felsefesiyle kurgulanan "Tarım Orman Akademi" portalı ile çiftçi ve üreticiye ihtiyaç duydukları konulardaki bilginin, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla ulaştırılacağını ifade etti.

Tarım Orman Akademi ile çiftçinin, aradığı bilgiye istediği an hızlı şekilde ulaşabileceğini vurgulayan Sağlam, şu bilgileri verdi:

"Portal, 'akademi.tarimorman.gov.tr' ve 'www.tarimtv.gov.tr' adreslerinden hizmet vermeye başladı. Bütün dünyanın mücadele ettiği salgının gelecekte de olabilme ihtimali, uzaktan eğitimin bir lüks değil mecburiyet haline geldiğini gösteriyor. Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca geliştirilerek hizmete sunulan uzaktan eğitim modeliyle bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız ulaşımın önünün açıldı."

Sağlam, uzaktan eğitim sisteminin üreticilere ve çiftçiye büyük destek sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sistemi, değerli çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete alındı. Çiftçilerimiz, uzaktan eğitim sistemi ile bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu Tarım TV (www.tarimtv.gov.tr) üzerinden uygun saatler dikkate alınarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebilecek. İhtiyaç duymaları halinde de canlı yayın derslerine katılabilecekler. Bakanlığımızın uzman eğitici personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu derslerin gün içinde de TV'mizde tekrarı olacak."

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