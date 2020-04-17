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Üreticiye ücretsiz yonca tohumu desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir, Gölköy ve Gümüşsu köylerindeki 500 dekar alana ekilmek üzere, İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bin 600 kilogram yonca tohumu üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Üretimin ve gıdanın öneminin çok iyi ortaya çıktığı günler yaşıyoruz.

Üreticiye ücretsiz yonca tohumu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir, Gölköy ve Gümüşsu köylerindeki 500 dekar alana ekilmek üzere, İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bin 600 kilogram yonca tohumu üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Üretimin ve gıdanın öneminin çok iyi ortaya çıktığı günler yaşıyoruz. Ülke olarak (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde, ileride bir gıda sıkıntısı olmaması için çiftçilerimiz üretimi sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projeleri ve desteklemeleriyle, İlçe Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız. Kütahya İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçesinden yapılan destek proje ile Kiçir, Gölköy ve Gümüşsu köylerimizdeki 500 dekar alanda yonca üretimi için yüzde 100 hibe ile üreticimize yonca tohumlarını verdik. Hayvancılık için kaba yem kaynağı olan yonca üretimiyle, hayvancılığa da dolaylı olarak katkı sağladık” dedi.

Üreticiye ücretsiz yonca tohumu desteği

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