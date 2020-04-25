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Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde çitçilere, İl Özel İdaresi kaynaklı ’Yonca Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ortaca köyünde yürüttüğümüz İl Özel İdaresi Kaynaklı ’Yonca Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında ekiliş yapacak çiftçilerimize tohumları dağıtıldı.Tarımda üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için bu zor günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde çitçilere, İl Özel İdaresi kaynaklı ’Yonca Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ortaca köyünde yürüttüğümüz İl Özel İdaresi Kaynaklı ’Yonca Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında ekiliş yapacak çiftçilerimize tohumları dağıtıldı.Tarımda üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için bu zor günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

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