YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. ’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında çiftçiler bilgilendirildi

’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında çiftçiler bilgilendirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Bilecik’te Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde başlatılan ’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında başlatılan çiftçi bilgilendirme ve eğitim toplantıları Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde başladı.

Bilecik’te Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde başlatılan ’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ’’Üretken Köy Projesi’’ kapsamında başlatılan çiftçi bilgilendirme ve eğitim toplantıları Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde başladı. Köy kahvesinde Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen ve Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen’in de hazır bulunduğu toplantıda, üreticilerin sorunları dinlendi ve talepleri değerlendirildi.
"Amacımız bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak"
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kabak üretiminde pazarlama, atıl durumda kalan parçalı tarım arazilerinin değerlendirilememesi, hayvansal üretimde yem maliyetlerinin yüksekliği gibi problemler konusunda üreticilerle istişarelerde bulunduk. Bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini gerçekleştirme konusunda il müdürlüğümüz bünyesinde çalışan teknik personelimizin seferber edildi. Bakanlığımızın ve valiliğimizin bizlere sağladığı imkanlar çerçevesinde üreticilerimize gereken her türlü teknik ve maddi desteği vermek için çok büyük gayret sarf ediyoruz" dedi.

"244 köyde 244 proje hedef koyduk"
İl Müdürü Yoldaş üreticilere gereken desteği vermek için birçok proje gerçekleştirdiklerini anlatarak, "244 köyde 244 proje hedef koyduk. Köyden kente göçü önlemenin yollarını arıyoruz. Bu bakımdan bireysel hareket etmenin problemlerimize çare olamayacağını biliyoruz. Bunu her platformda dile getiriyoruz, bu sorunu ancak birlikte hareket ederek çözebiliriz. Bakanlığımızın bizlere belirlediği politikaları uygulayarak aşabiliriz. En basitinden bakanlığımızın bir destekleme politikası var. Bu destekleme politikası aslında üreticimizin doğru bir strateji uygulaması konusunda bir yol göstericidir Desteklenen ürünlere baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Örneğin en büyük desteği baklagil yem bitkilerine veriyoruz. Bunun sebebi hayvancılıkta yem maliyetlerini büyük ölçüde düşürecek olması ve toprağımızın sömürülmesini engelleyecek ve toprağımızı besleyecek bir özelliğe sahip olmasındandır. Bu konuda az evvel de bahsettim arkadaşlarımız sizlere ayrıntılı bilgi vereceklerdir’’ şeklinde konuştu.
Öte yandan Yoldaş, toplantı sonrası Kızıldamlar Köyü’nde bulunan hayvancılık işletmeleriniz gezerek, istetme sahiplerinden sürdürdükleri hayvancılık hakkında gerekli bilgileri aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
13:19
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.