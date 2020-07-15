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Üretmenin keyfini gönüllü bahçelerinde yaşıyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesinin Gönüllü Bahçeleri, korona virüsle (Covid-19) mücadele verilen bugünlerde vatandaşların yoğun ilgisini görüyorKalabalık ortamlardan uzaklaşıp doğayla ve toprakla iç içe zaman geçiren Tepebaşı sakinleri, sebze ve meyve üretmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesinin Gönüllü Bahçeleri, korona virüsle (Covid-19) mücadele verilen bugünlerde vatandaşların yoğun ilgisini görüyor
Kalabalık ortamlardan uzaklaşıp doğayla ve toprakla iç içe zaman geçiren Tepebaşı sakinleri, sebze ve meyve üretmenin keyfini yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor.
9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağısöğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, korona virüsle mücadele kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 27 Mayıs tarihinde vatandaşların kullanımına açılmıştı. Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden 374 vatandaş, 50 metrekarelik bahçelerinde tarımsal üretimler gerçekleştirirken, şehir hayatının getirdiği stres ve zihinsel yorgunluktan uzaklaşmanın da mutluluğunu yaşıyor. Çeşitli sebze ve meyve üretimleri gerçekleştirerek, ekip-biçerek bahçelerinde vakit geçiren Tepebaşı sakinleri, aynı zamanda kentteki çevrecilik ve yeşil alan kültürünü gelişmesine de katkı sağlıyorlar.
Kendilerine doğayla iç içe bir ortam sağlanmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, korona virüs süresince mağduriyet yaşanmaması adında bahçe kullanım haklarının 1 yıl süre ile uzatılmasından dolayı Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini de ilettiler

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