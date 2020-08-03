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Ürettiği kömür kırıcılar "kara elmas"ı sanayiye hazır hale getiriyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yarım asrı aşkın süredir kömür kırıcı imal eden, bakım ve onarımını yapan Ahmet Kiraz, ürettiği makinelerle yer altından çıkarılan taş kömürünün toz haline getirilip sanayiye kazandırılmasına katkı sağlıyor - Ahmet Kiraz: - "Makineyi üreterek üreticiye ve sanayiye katkı sağlıyorum çünkü pazar buluyor, piyasaya hizmet ediyor"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan Ahmet Kiraz, yaklaşık yarım asırdır taş kömürünün toz haline getirilmesinde kullanılan kömür kırıcı imal ederek hem üreticiye hem de sanayiye katkıda bulunuyor.

Kentte uzun yıllardır makine ustalığı yapan 70 yaşındaki Kiraz, taş kömürünü toz haline getirip sanayide kullanmasına katkı sağlayan kömür kırıcı makinelerinin imalatının yanı sıra bakım ve onarımını da yapıyor.

Binbir emek verdiği makineler sayesinde kömür sektörünün aranan ustaları arasında yer alan Kiraz, çırak yetişmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kiraz, uzun yıllardır sürdürdüğü mesleğini ömrü vefa ettiği sürece yapmak istiyor.

- "Elimden geldiğince sektöre katkı sağlamaya devam edeceğim"

Ahmet Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kömür sektörünün içinde olduğunu ve mesleğini severek yaptığını söyledi.

Kömürün Zonguldak için önemine işaret eden Kiraz, kentin gelirinin ve istihdamının çoğunlukla kömür sektörüne dayalı olduğunu ve buna bağlı her türlü imalatın, üretimin değerli olduğunu dile getirdi.

Kiraz, geçmişte kömür inceltme ihtiyacının çok fazla olmadığını belirterek, "Ne zaman santrallere belli bir boyut ve kalori bazında ihtiyaç doğdu, ondan sonra bu işlere yönelindi. Sadece tabiri caizse ham kömürü çıkar, ver gitsin. Satılabiliyorsa satılsın. Taşı, toprağı içinde hepsi piyasaya sunuluyordu, şimdi öyle değil. Teknoloji geliştikçe, arz ve talep durumuna göre, kalori ve boyut ihtiyaçları ortaya çıktıkça bu işe yönelindi." diye konuştu.

Makineyi imal eden usta sayısının azalmasının üzücü olduğunu ifade eden Kiraz, "Makineyi üreterek üreticiye ve sanayiye katkı sağlıyorum çünkü pazar buluyor, piyasaya hizmet ediyor." dedi.

Kiraz, makinenin ağır bir tempoda yapıldığını, kaynak işinin yanı sıra kesme ve biçme işlerinin olduğunu belirterek, elinden geldiğince sektöre katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

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