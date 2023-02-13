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Ürettikleri 75 pratik sobayı deprem bölgesine gönderecekler

13.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk etapta ürettikleri 75 adet pratik sobayı deprem bölgesine gönderecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye’den yardım tırları deprem bölgelerine akın etti. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de deprem bölgesine destek olmak için Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde okulun atölyesinde pratik soba üretmeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 75 soba üretti. Üretilen sobaların içerisine odun konularak hazır bir şekilde paketlendi. İlk etapta üretilen sobalar tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek. Öte yandan üretilen sobaların sayısını daha da arttırılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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