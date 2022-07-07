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Urfa Kalesi'nin ağustosta yeniden ziyarete açılması hedefleniyor

07.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urfa Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe: - "Hedefimiz ağustos ayında ören yerini tekrar ziyaretçilerle buluşturmak. Kale, Balıklıgöl Yerleşkesi'nin bir parçası ve buradan tüm Şanlıurfa'yı görmek mümkün"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken tarihi Urfa Kalesi'nin, 3 yıldır süren restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ağustosta yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması amaçlanıyor.

Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihi kaledeki 4 bölgede kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentin öne çıkan tarihi ve turistik mekanlarının başında Urfa Kalesi'nin geldiğini dile getiren Kozbe, yaklaşık 15 metre boyunda olan 2 büyük korint başlıklı sütunları ve büyük mimari kalıntılarıyla kalenin dikkati çektiğini belirtti.

Kozbe, ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen kalenin Abbasiler döneminden kaldığının tahmin edildiğini ifade etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında yapılan kazıların ziyaretçiler tarafından merak edildiğini vurgulayan Kozbe, şöyle devam etti:

"2022 kazı çalışmalarına mayıs ayı ortalarında başladık. Hedefimiz aralık ayının ortalarına kadar 6 ayı aşkın bir süre kazı ve restorasyon çalışmalarımıza devam etmek. Bu kale 2018 yılına kadar ziyarete açıktı. 2018'de güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Hedefimiz ağustos ayında ören yerini tekrar ziyaretçilerle buluşturmak. Kale, Balıklıgöl Yerleşkesi'nin bir parçası ve buradan tüm Şanlıurfa'yı görmek mümkün. Dolayısıyla 2018 yılı öncesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin severek gezdikleri bu kaleyi tekrar turizme kazandırarak eski şaşalı güzel günlerine kavuşturmak istiyoruz."

- 300 metrelik yürüyüş yolu yapılacak

Prof. Dr. Kozbe, insanların gezip gördükleri yerleri her zaman daha yüksek bir bölgeden görme arzusu taşıdığını dile getirdi.

Düz bir ovada yerleşimi olan Şanlıurfa'nın her yerinin tarihi kaleden rahatlıkla görüldüğünü aktaran Kozbe, "Kalede kazı ve restorasyon çalışmalarımız bir yandan sürerken bir yandan da ziyaretçiler şehri tepeden seyretsin istiyoruz. Bizim hedefimiz de bir yürüme yolu oluşturmak. Ziyaretçilere uygun güvenli bir yürüme yolu teşkil ederek kaleyi tekrar ziyarete açmak istiyoruz. Kalemiz çevresinde 300 metrelik bir yürüyüş yolu yapılacak. Ayrıca kalede özel bir özçekim alanı da oluşturuyoruz. Ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlayıp, görsel şölenini artırmaya yönelik hummalı çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kozbe, halen kaleyle ilgili birçok bilinmeyen unsurun bulunduğunu, kazılar ilerledikçe tarihin daha fazla aydınlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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