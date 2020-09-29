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Urfa Kart’tan bir yenilik daha

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toplu taşımada büyük kolaylık sağlayan Urfa Kart uygulamasına ilişkin bir yeniliği daha hayata geçirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca şehrin çeşitli noktalarına konulan 20 adet kios cihazıyla evrak talep edilmeden, tamamen elektronik ortamda, gün aşımı yaşanmadan kart vizeleme işlemi yapılabilinecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toplu taşımada büyük kolaylık sağlayan Urfa Kart uygulamasına ilişkin bir yeniliği daha hayata geçirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca şehrin çeşitli noktalarına konulan 20 adet kios cihazıyla evrak talep edilmeden, tamamen elektronik ortamda, gün aşımı yaşanmadan kart vizeleme işlemi yapılabilinecek. Pandemi sürecinde, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, yeni normalleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle 65 yaş üstü ile öğrenci ve öğretmenler için vizeleme işlemlerini kolaylaştıran kios sistemini hayata geçirdi. Yeni sistemde Urfa Kartını güncellemek isteyenlerden evrak istenmeyecek. Evrağa gerek duymadan kioslarda yapılacak olan işlemlerde öğrenci kartı, 65 yaş üstü ve öğretmen kartları fazla sıra beklemeden ve gün aşımı yapılmadan vizeleşecek.

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