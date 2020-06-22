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Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 36. yılı kutlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 36. yılı kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilişinin 36. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Urfalıların Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıklar dolayısıyla kente, TBMM tarafından "Şanlı" unvanının verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, birlik ve beraberlik içerisinde aynı kararlılıkla kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Törende şehit kabirleri de ziyaret edildi.

Sosyal mesafe ve maske tedbirleriyle gerçekleştirilen törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının ''Şanlıurfa'' olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

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