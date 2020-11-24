Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Öğretmenlik; en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren, bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir meslektir" dedi. Aktürk, “Öğretmen; öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ veciz sözü her şeyi açıkça anlatıyor. Yarınların kilidini açacak anahtar öğretmenlerin elindedir. Öğretmenlerimiz; bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile öğrencilerimizi topluma faydalı bireyler haline getirerek, yarınlarımızı şekillendirmektedirler. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

