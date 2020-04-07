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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat Kandilini kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.Başkan Aktürk mesajında, “Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandiline kavuşmanın manevi mutluluğu ve sevinci içindeyiz.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat Kandilini kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Aktürk mesajında, “Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandiline kavuşmanın manevi mutluluğu ve sevinci içindeyiz. Ürgüplü hemşerilerimin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Berat Gecesi, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği ulvi bir gecedir. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgını konusunda alınan tedbirlerin etkisiyle kısa sürede hayatın normal akışına dönmesine vesile olmasını, sağlıklı günlere kavuşmayı yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

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