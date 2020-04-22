YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 23 Nisan mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 23 Nisan mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 23 Nisan mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında Başkan Aktürk tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığını belirtti.
Kovid-19 sebebiyle tüm etkinlikler iptal edildiği için bu yıl kapsamlı ve uluslararası katılımlı bir kutlama yapamadıklarını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bu yıl 23 Nisan tarihinde 1. Uluslararası Ürgüp Çocuk Şenliği’ni yapmayı planlıyorduk. Balonlarla çocuklarımızı uçuracak, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek dünya çocuklarıyla birlikte ilçemizdeki çocuklarımız bir arada bayram tadında bir çocuk şenliği yapacaktık. Kısmet değilmiş, çocuklarımız evlerinde sağlıklı kalmaya devam etsin, daha uzun yıllar nice etkinliklerde çocuklarımızla bir arada olacağız inşallah. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı 23 Nisan Perşembe saat 21.00’de balkonlardan İstiklal marşımızı hep bir ağızdan söylemeye davet ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyalBağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Nevşehir Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:31
Yatsı
20:55

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Altınoluk Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.