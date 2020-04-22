Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 23 Nisan mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında Başkan Aktürk tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığını belirtti.

Kovid-19 sebebiyle tüm etkinlikler iptal edildiği için bu yıl kapsamlı ve uluslararası katılımlı bir kutlama yapamadıklarını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bu yıl 23 Nisan tarihinde 1. Uluslararası Ürgüp Çocuk Şenliği’ni yapmayı planlıyorduk. Balonlarla çocuklarımızı uçuracak, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek dünya çocuklarıyla birlikte ilçemizdeki çocuklarımız bir arada bayram tadında bir çocuk şenliği yapacaktık. Kısmet değilmiş, çocuklarımız evlerinde sağlıklı kalmaya devam etsin, daha uzun yıllar nice etkinliklerde çocuklarımızla bir arada olacağız inşallah. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı 23 Nisan Perşembe saat 21.00’de balkonlardan İstiklal marşımızı hep bir ağızdan söylemeye davet ediyorum" dedi.

