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Ürgüp Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

16.02.2021 22:57 | Son Güncelleme:
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Ürgüp Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi ile birlikte Belediye ekipleri öğle saatlerinden itibaren ilçede vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımı için teyakkuza geçti.Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla, Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere kar temizliği, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi ile birlikte Belediye ekipleri öğle saatlerinden itibaren ilçede vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımı için teyakkuza geçti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla, Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere kar temizliği, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Ürgüp Belediyesi, karla mücadelede yoğun mesai harcıyor. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde 7/24 kar temizliği yaparken vatandaşların saat fark etmeksizin kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, "Karla mücadele ekiplerimiz kar etkisini gösterdiği sürece çalışmaya devam edeceklerdir. Ürgüp’ümüz ve siz hemşehrilerimiz için belediyemizin tüm olanaklarını her zaman olduğu gibi seferber ettik. Genel hatlarda çok fazla sıkıntı yaşamamakla beraber, mahalle aralarında yaşayabileceğimiz aksaklıklar doğrultusunda sizlerin talepleri üzerine lokal müdahaleye hazır durumdadırlar. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, zorunluluk durumunda ise azami dikkat etmeye çalışalım." ifadelerine yer verildi.

Ürgüp Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

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