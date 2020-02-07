YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı.Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.Yeni belediye logosunun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yeni logomuz ilçemize hayırlı olsun, renkli ve modern bir çalışma olan yeni logomuz Ürgüp’ün 2023 vizyonuna uygun olarak tasarlandı.

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı.
Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.
Yeni belediye logosunun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yeni logomuz ilçemize hayırlı olsun, renkli ve modern bir çalışma olan yeni logomuz Ürgüp’ün 2023 vizyonuna uygun olarak tasarlandı. Logoda ana karakter olarak dünyanın en fazla fotoğrafının çekildiği noktalardan olan, Kapadokya’nın sembolü olarak kullanılan ilçemizin girişindeki Üç güzeller peribacalarını, Peribacalarının kesiştiği noktanın ilçemize uzanan yolun, kullanılan renklerinde sıcak hava balonculuğu ile Ü harfinin harmanlanmasıyla hazırlanan logomuz Ürgüp’ün ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımında etkin rol oynayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Aktürk, yeni logonun Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, TÜBİTAK tasarım birincisi ve ülke genelinde bir çok başarılı işe imza atan Ürgüplü Zafer Türkmen tarafından tasarlandığını belirtti.

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Altıntaş’ta çiftçilere ’’Bor gübresi’’ anlatıldı

Altıntaş’ta çiftçilere ’’Bor gübresi’’ anlatıldı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
13:00
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.