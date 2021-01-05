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Ürgüp Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2021 16:08 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmesi nedeniyle Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde örnek belediyecilik sergileyen Ürgüp Belediyesi, övgüye değer çalışmalarına devam ediyor.

Ürgüp Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

Ürgüp Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmesi nedeniyle Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde örnek belediyecilik sergileyen Ürgüp Belediyesi, övgüye değer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla belediyeye ait binalara yerleştirilen sıfır atık kumbaralarıyla ilgili uygulama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başarılı bulundu. İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla vatandaş ve çevre odaklı çalışmalarını sürdüren Ürgüp Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımına verdiği önemle birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda tüm hizmet binalarında “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazandı. Atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin işlemesi ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımıyla çalışan Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi’ne ait bina ve tesislere özel geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.
Ürgüp Belediyesi’ne ait 7 tesis ve bina için “Sıfır Atık Belgesi” aldıklarını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gelecek nesillere sağlıklı bir Ürgüp bırakmak için kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Ürgüp Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

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