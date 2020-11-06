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Ürgüp Belediyesi’nden ’Sanal Akademi Projesi’

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi, üniversite ve liselere giriş sınavlarına yönelik bir eğitim projesi olan ’Sanal Akademi’yi Ürgüp’te hayata geçiriyor.Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandemi sürecinde ailelerin kaygılarını ortadan kaldırmak ve Ürgüp’te imtihanlara hazırlanmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan ailelere destek vermek amacıyla Sanal Akademi Sistemi’ni hayata geçirdi.

Ürgüp Belediyesi’nden ’Sanal Akademi Projesi’

Ürgüp Belediyesi, üniversite ve liselere giriş sınavlarına yönelik bir eğitim projesi olan ’Sanal Akademi’yi Ürgüp’te hayata geçiriyor.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandemi sürecinde ailelerin kaygılarını ortadan kaldırmak ve Ürgüp’te imtihanlara hazırlanmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan ailelere destek vermek amacıyla Sanal Akademi Sistemi’ni hayata geçirdi. Ücretsiz olacak bu sistemle, Ürgüp’te eğitim gören Öğrenciler LGS ve AYT’ye, evlerinden hazırlanma fırsatı bulacak. Bir ebeveynin önem verdiği en büyük şeyin çocukları ve onların gelecekleri olduğunu vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; “İnternet vasıtası ile ilçemiz sınırları içindeki tüm öğrencilerimiz evlerinden canlı derslere katılabilecek, oluşturacağımız deneyimli öğretmen kadrosu canlı derslerle adaylara ders anlatacak, adaylar anlamadığı yerde öğretmene soru sorabilecek ve eş zamanlı olarak öğretmenden cevap alabilecektir” dedi. Online Deneme Sınavı ile gruplar belirlenecek. İlk olarak belediye tarafından açılan internet adresine kayıt olarak yapılacak online deneme sınavlarında ilk 100’e giren öğrenciler belirlenecek. Belirlenen listelere göre giriş yapılacak, deneme sınavlarında belirli bir düzeyde başarı sağlayan öğrenciler canlı derslere giriş yapabilecek. Canlı ders gruplarına katılamayan diğer tüm öğrenciler ise video ders gruplarına aktarılacak. Kayıt yaptıran her öğrenci belediyekurs.com üzerinden eğitim alma imkanı elde edecek.
Dersler sınav tarihine kadar devam edecek.

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