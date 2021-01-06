Ürgüp ‘te fidanlar Ekobox sistemi ile dikiliyor

Dünyada 17 yıldır kullanılan, başarısı kanıtlanan sulamasız ağaç tarımına ve orman oluşturmaya imkan sağlayan çığır açacak buluş olarak nitelendirilen sistem Ürgüp Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

İlçe genelindeki parklarda peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere temin edilen ekoboxlar Ürgüp Belediyesi Park Bahçeler ekibi tarafından belirlenen alanlarda uygulanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek Ekobox kutusuna ilk ağacı diken ve alanında uzman teknik personelden sistem hakkında bilgi alan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk “Yarınımızı korumak bizim elimizde, suyumuzu daha etkin ve verimli kullanarak gelecek nesillere daha yeşil bir Ürgüp bırakmak için fidanları toprakla buluşturmakla kalmıyor, sulamada sürekliliğini sağlayacak olan su kutularını da fidanların köklerine yerleştiriyoruz. Amacımız; daha az su tüketimiyle daha yeşil bir Ürgüp ” Dedi.

Ekobox Nedir?

Tüm iklim koşulları ve toprak çeşitlerinde maksimum verim elde edilmesini ve bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılanmasını sağlayan bitki destek ünitesidir.

İlk uygulamada can suyu verilerek 16 litrelik haznesi doldurularak dikilen fidanın kökü; toprağın altında var olan, mikro gözenekler içerisinde bulunan su kaynağına ulaşıyor. Oradan beslenmeyi öğreniyor. Dikilen ağaç veya fidanlar, toprağın bir miktar altında bulunan mikro gözeneklerdeki su kaynağı ile hayatını sürdürebiliyor.

