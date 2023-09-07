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Ürgüp'te "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı

07.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı.

Ürgüp'te "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı

Ürgüp Belediyesi önünden festival alanına kadar kortej yürüyüşü düzenlen etkinlikte çevredeki vatandaşlara da üzüm ikram edildi.

Festival alanında, yaklaşık 20 köyün yöresel ürünlerinin sergilendiği çadırları gezen protokol üyeleri, çizme giyip üzüm ezdi ve pekmez yapanlarla sohbet etti.

Ürgüp resimlerinin beğeniye sunulduğu sergi açılışının ardından etkinlik alanında bir konuşma yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’nin, yöresel örf ve adetlerin kayıt altına alınıp yaşatılmasında, bölgenin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"İlimiz ve Ürgüp ilçemiz sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda bağcılık geleneğiyle de ün kazanmıştır. Lezzetli ve kaliteli üzüm türlerini yetiştirmeye elverişli jeolojik yapısıyla ilimiz, şıralık üzüm üretiminde Türkiye 3'üncüsü, kurutmalık üzüm üretiminde ise Türkiye 5'incisi durumundadır. İlimizde üretilen bu üzümlerin yaklaşık yüzde 35'i tek başına Ürgüp ilçemizde üretilmektedir. Bağ bozumları emeğin ve alın terinin mahsule döndüğü, neşenin ve sevincin yürekleri ısıttığı, yardımlaşmanın değer kazandığı bereketli zamanlardır. Bu vesileyle, bütün üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de Ürgüp'ün, dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, misafirperverliği ile dünyaya nam salmış bir ilçe olduğunu anlattı.

Turizm çeşitliliğini artırmak için spor, aktivite ve organizasyon turizmine de önem verdiklerini belirten Aktürk, "Bugün bizleri bir araya getiren ilki 1967 yılında yapılan ve o gün bugündür devam eden, bugün 51'incisi başlayan bağ bozumu festivalimizdir. Biz bağ bozumu festivalimize başka bir boyut kazandırdık. Sadece bağ ve üzüm düsturundan çıkartıp, içine kültürü, sanatı ve yerel yaşam izlenimlerini de ekledik. Dördüncü kez yaptığımız bu festivali her yıl bir adım ileriye taşıma gayretinde bulunduk. Tarımı ve turizmi birleştiren bir sembol haline getirdik. Ürgüp'ün 5 bin yıllık bağcılık kültürünü turizmle entegre edip daha göz önünde olmasına gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Festivalde daha sonra en iyi üzüm yarışmalarında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Halk danslarının sergilendiği ve konserle devam eden festivalde üzüm çiğneme yarışması da yapıldı.

Festivale AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 9 Eylül'de sona erecek.

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