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Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinin balkon kısmında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri burada yaptıkları aramada iki ayrı saksı içerisinde 30 cm boyunda 9 adet Hint keneviri ele geçirdi.

Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinin balkon kısmında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri burada yaptıkları aramada iki ayrı saksı içerisinde 30 cm boyunda 9 adet Hint keneviri ele geçirdi. İş yeri sahibi M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

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