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  4. Ürgüp’te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı

Ürgüp’te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Ürgüp’te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana caddeleri, ilçe merkezi ana cadde bağlantı yollarını, ilçeye giriş ve çıkış kavşak yollarını, hastane yol güzergâhlarını, ilçe mahallelerinin şehir içi dolmuş güzergâhlarını sabah saatlerine kadar kardan temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarıyla sürdürdü.

Ürgüp’te belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalıştı

Ürgüp’te dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız çalıştı.
Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana caddeleri, ilçe merkezi ana cadde bağlantı yollarını, ilçeye giriş ve çıkış kavşak yollarını, hastane yol güzergâhlarını, ilçe mahallelerinin şehir içi dolmuş güzergâhlarını sabah saatlerine kadar kardan temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarıyla sürdürdü.

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