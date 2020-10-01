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Ürgüp’te bir kişi aracının içinde intihar etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir kişi aracının içinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki İ.B., 50 ABD 855 plakalı araç içinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir kişi aracının içinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki İ.B., 50 ABD 855 plakalı araç içinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti. İddialara göre İ.B., içerisinde bulunduğu psikolojik sorunlar yüzünden Ortahisar’daki ikametinden aracı ile ayrılarak Ürgüp Pancarlık Kilisesi yakınlarında bir alana geldi. Burada bir akrabası ile telefonla görüştükten sonra araç içerisinde bulunan tüfek ile başına sıkarak intihar etti. İ.B.’nin akrabalarının haber vermesi üzerine 112 ekiplerine ve jandarmaya bilgi verildi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri İ.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından İ.B.’nin cesedi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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