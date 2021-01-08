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Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

08.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir evden ve bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheli 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesinde 18 Aralık 2020 tarihinde evden ve 4 Ocak 2021 tarihinde ise işyerinden hırsızlık şüphelisi R.Ö.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir evden ve bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheli 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesinde 18 Aralık 2020 tarihinde evden ve 4 Ocak 2021 tarihinde ise işyerinden hırsızlık şüphelisi R.Ö. ve RE.Ö. polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin ikametlerinde yapılan aramada, 4 adet vazo, 1 adet kapı duvar süsü, 1 adet seramik bayan figürlü süs eşyası, 3 adet başörtüsü, 2 adet güvercin figürlü süs eşyası, 1 adet sandık, 1 adet mermer sehpa ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelileri R.Ö. ve RE.Ö gözaltına alındıkları ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin evlerinde geçirilen eşyaların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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