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Ürgüp’te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Ürgüp pazar yerinde son teknoloji drone termal kamera ile ateş ölçümü yapıldı.

Ürgüp’te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü

Ürgüp pazar yerinde son teknoloji drone termal kamera ile ateş ölçümü yapıldı. Yapılan kontrollerde yüksek ateşe sahip kişilere rastlanmadı.
Covid-19 riskine karşı hijyen çalışmalarına azami düzeyde önem veren Ürgüp Belediyesi tarafından, covid-19 ile mücadele kapsamında, pazar yerinde termal drone ile ateş ölçümü yapıldı. Ürgüp Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde pazar yerinde termal kameralı drone ile çekim ve ölçümler yapıldı. Ürgüp pazar yerinde pandemi süresince her türlü tedbirin alındığını ve titizlikle uygulandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yapılan uygulama ile yüksek ateşe sahip insanların tespit edilip gerekli önlemlerin daha hızlı alınabileceğine dikkat çekti.

Ürgüp’te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü

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