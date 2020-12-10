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Ürgüp’ten Suriye’ye 1 tır yardım tırı gönderildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.12.2020 13:26 | Son Güncelleme

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 540 çuval un taşıyan yardım tırı Suriye’ye uğurlandı.Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insanın yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 540 çuval un taşıyan yardım tırı Suriye’ye uğurlandı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insanın yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Öncel, Suriye’de insanların, gıda ve içme suyu başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine ulaşamaz hale geldiğini kaydetti. Yaşanan insanlık dramına, uluslararası toplum ve kurumların sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öncel, şöyle konuştu: "Onlar sadece yokluğu değil, acıyı da yaşıyor. Soğuk ve karanlık içerisindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı yeniden haykırıyoruz."
Yapılan duanın ardından 540 çuval un yüklü tır, Suriye’ye uğurlandı.
Ürgüp’ten Suriye’ye gönderilen yardım tırı için düzenlenen programa Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman’da katıldı.

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