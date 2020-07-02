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Ürgüp’ün TOKİ konutlarının içme suyu hattı değişiyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

TOKİ konutlarının bulunduğu 15 Temmuz Mahallesi’nde içme suyu hattı değişecek.Ürgüp Belediyesi’nin İller Bankasından temin ettiği 500 bin lira tutarındaki polietilen p100 içme suyu boruları Ürgüp Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alındı.923 konutun bulunduğu 2 etapta 31 ve 42 bloğa su ulaştıran borular daha sağlıklı içme suyu hattından geçerek vatandaşlara ulaştırılacak.İller Bankasından talep ettikleri altyapı için gerekli olan su borularının hibe olarak temininde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz’e İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e, İlbank Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata’ya, destekleri nedeniyle teşekkür eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “TOKİ sakinlerimizin su hattını yenileyerek yollarını sıcak asfalt kaplama ile kaplayacağız.

Ürgüp’ün TOKİ konutlarının içme suyu hattı değişiyor

TOKİ konutlarının bulunduğu 15 Temmuz Mahallesi’nde içme suyu hattı değişecek.
Ürgüp Belediyesi’nin İller Bankasından temin ettiği 500 bin lira tutarındaki polietilen p100 içme suyu boruları Ürgüp Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alındı.
923 konutun bulunduğu 2 etapta 31 ve 42 bloğa su ulaştıran borular daha sağlıklı içme suyu hattından geçerek vatandaşlara ulaştırılacak.
İller Bankasından talep ettikleri altyapı için gerekli olan su borularının hibe olarak temininde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz’e İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e, İlbank Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata’ya, destekleri nedeniyle teşekkür eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “TOKİ sakinlerimizin su hattını yenileyerek yollarını sıcak asfalt kaplama ile kaplayacağız. Bu ay içerisinde kazı çalışmalarına başlanacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ürgüp’ün TOKİ konutlarının içme suyu hattı değişiyor

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