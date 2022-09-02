Uriel Herman, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İsrailli caz sanatçısı, piyanist ve solist Uriel Herman, son albümü "Different Eyes"ın (Farklı Gözler) turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı.

Herman, Kaş Caz Festivali'nin ardından Gümüşlük Caz Festivali'nde ve son olarak İstanbul'da Nardis Jazz Club'da konser verdi.

Uluslararası projeleriyle Türk sanatçıların farklı kültürlerden sanatçılarla bir araya geldiği çalışmalara imza atan prodüktör Selin Çelik'in organizasyonuyla Türkiye turnesini gerçekleştiren Uriel Herman, Nardis'te verdiği konserde, bestesi Onno Tunç’a ait bir Sezen Aksu parçası olan "Son Bakış"ı yorumladı.

Herman'a konserinde Türkiye'de yaşamını sürdüren Kosovalı basçı Enver Muhamedi, kavalda Ufuk Şimşek ve klarnette Onur Çalışkan eşlik etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz