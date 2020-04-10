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Ürkmezer’den Polis Haftası mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.Ürkmezer, mesajında, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 175.

Ürkmezer’den Polis Haftası mesajı

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ürkmezer, mesajında, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı. Polisin, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Can ve mal güvenliğimiz için canla başla çalışan polislerimiz, devlet ile millet dayanışmasında en önemli kademedir. Cesaret, sabır ve güç gerektiren bu görevi layıkıyla yerine getiren polislerimiz kamu düzeninin korunmasında önemli göreve sahiptir. Özellikle bugünlerde tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgından dolayı güvenlik güçlerimize ve polislerimize daha çok iş yükü binmekte, Emniyet Teşkilatımızın üyeleri görevlerini fedakarlıkla yerine getirmektedir. Bizler de alınan kurallara ve tedbirlere uyarak polislerimize bu süreçte destek olmalıyız.
Unutmamalıyız ki, her zaman olduğu gibi bugünleri de birbirimize destek olarak atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizdeki polislerimiz başta olmak üzere, tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor; huzurlu, sağlıklı ve başarılı görevler diliyorum."

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