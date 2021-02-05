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Urla Belediyesi’nde en düşük İşçi maaşı 3500 TL oldu

05.02.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Urla Belediyesi’nde en düşük İşçi maaşı 3500 TL oldu

Urla Belediyesi ile Disk Genel-İş 4 No’lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Urla Belediyesi ile Disk Genel-İş 4 No’lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Yapılan sözleşme ile tüm KHK’lı personelin yevmiye taban ücreti eşit duruma getirilerek yüzde 36 zam yapıldı. Sözleşme sonucu en düşük maaş yaklaşık 3500 TL oldu.

Urla Belediyesine ait URİT şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Urla Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç ve İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin URİT Şirketine KHK ile geçişleri yapılan 346 işçiyi ilgilendiren 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Yapılan sözleşme ile tüm KHK’lı personelin yevmiye taban ücreti eşit duruma getirilerek yüzde 36 zam yapıldı. Sözleşme sonucu en düşük maaş yaklaşık 3500 TL oldu.

Dayanç: “Hak eden emeğinin karşılığını alacak”
Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, “Biz burada Urla Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte bir aileyiz. Urla’ya ve Urla halkına en iyi şekilde hizmet sunmaya gayret ederken, çalışanlarımızın da özlük hakları konusuna rahat olması ve motivasyonlarının üst düzeyde tutulması hususunu son derece önemsiyoruz. Yapılan sözleşmeyle belediye çalışanları arasında ücret yönünden adalet sağlanmış oldu. Mesai arkadaşlarım ve sendika yöneticileri bu konuda uzun soluklu bir çalışma yürüttüler, kendilerine teşekkür ediyorum. Emektar işçilerimiz emeğinin karşılığını alacaktır. Urla’mız için, vatandaşlarımız için hep beraber çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

DİSK İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin ise “Belediyemizde KHK’lı işçilerimiz arasında üç farklı maaş ücreti vardı. Önceliğimiz bunu taban bir ücrette eşitlemekti. Toplu Sözleşmemiz sonucunda bu ücret eşit duruma geldi. Başkan Vekilimiz Sayın Murtaza Dayanç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullandı.

Sözleşmede neler yer alıyor
Toplu Sözleşmeyle birlikte her yıl için 0.40 kuruş kıdem tazminatı eklendi. İşçilerin yaptıkları işlere göre sorumluluk zamları eklendi. Çocuk, yemek ve yakacak ücretleri arttı.

Urla Belediyesi’nde en düşük İşçi maaşı 3500 TL oldu

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