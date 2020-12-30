YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can’ın görev yeri değişti

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can’ın görev yeri değişti

İZMİR HABERLERİ  | 30.12.2020 01:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde Kaymakam ve Kayyım olarak görev yapan Önder Can’ın görev yeri değişti.Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevi yapan Önder Can’ın görev Önder Can’ın görev yeri değişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde Kaymakam ve Kayyım olarak görev yapan Önder Can’ın görev yeri değişti.
Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevi yapan Önder Can’ın görev Önder Can’ın görev yeri değişti. Aydın iline Köşk Kaymakamı olarak atanan Can’ın yerine Antalya’nın Kemer ilçe Kaymakamlığı görevini yapan Murtaza Dayanç atandı. Kaymakam Dayanç ayrıca Urla Belediye Başkanlığı’nda kayyım olarak da görev yapacak.
Önder Can, 2017 yılında Urla Kaymakamı olarak atanmıştı. 2019 yerel seçimlerden sonra Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz‘un FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile Urla Kaymakamı Önder Can “kayyım” olarak Urla Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.