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Urla sahillerini fırtına vurdu

16.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, Urla ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.İlçede zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, Urla ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı tekne sahiplerinin çekiciler, vinçler yardımıyla teknelerini batmaktan son anda kurtardıkları görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarının zeminle bağlantılı olan dübellerini yerlerinden söktü. Elektrik trafolarının ark yapmasına ve bazı mahallelerde elektrik kesilmesine neden oldu. Fırtına sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından elektrik idaresine arıza telefonları yağdı.

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İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
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