Urla’da hizmet seferberliği

30 ilçede yol ve altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Urla’da da tarihi adımlar atıyor. İlçeye son 4 ayda 30 bin ton asfalt serildi, İZSU Genel Müdürlüğü ise içme suyu ve kanal yatırımlarına hız verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Urla’daki hizmetlerin aksamadan yürütüleceği, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla işbirliği içinde sorunların çözüleceği yönünde verdiği sözler yerine getiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, İZSU, İZBETON ve Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm birimleri ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyor.

4 ayda 30 bin ton asfalt

Korona virüs salgını süresince yolların boşalmasını ve trafiğin rahatlamasını da değerlendiren belediye, kent genelinde olduğu gibi Urla’da da yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı asfalt atağı kapsamında Urla’nın en sık kullanılan cadde ve sokaklarına 4 ayda 30 bin tonu aşkın asfalt serdi. Uzun süredir asfalt bekleyen Urla Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Gülbahçe ve Kalabak Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada çalışmalar yürüten İZBETON ekipleri, ilçe genelinde ocak-nisan ayları arasında yaklaşık 25 bin ton sıcak asfalt serdi. Ayrıca, bu 4 aylık süreçte yama ekipleri yolların bozuk noktalarına müdahale ederek yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt serimi ile 349 noktada yol bakımı yapıldı ve altyapı kurumlarının kazdığı yaklaşık 17 bin metrekarelik alanı asfaltla kapladı. Toplamda 30 bin tonu aşkın asfalt kullanılarak yaklaşık 15 kilometrelik yol baştan sona yenilendi. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarında asfalt serim ve onarım uygulamaları devam ediyor.