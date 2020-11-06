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Urla’da iki Eshot otobüsü çarpıştı

İZMİR HABERLERİ  | 06.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Urla ilçesi meydana gelen kazada yolun ıslak olması sebebiyle duramayan Eshot otobüsü, önünde yol üzerinde bekleyen başka bir ESHOT otobüsüne çarptı.

Urla ilçesi meydana gelen kazada yolun ıslak olması sebebiyle duramayan Eshot otobüsü, önünde yol üzerinde bekleyen başka bir ESHOT otobüsüne çarptı. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.
Olay bugün sabah saatlerinde Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı Jandarma kavşağı ışıkları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 YZ 080 plakalı ESHOT otobüsü yolcu almak için durağa yanaşmadan yolun ortasında durdu. Arkadan gelen 35 U 0942 plakalı başka bir ESHOT otobüsü, yolun ıslak olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde duran otobüse araca çarptı. Her iki otobüste de maddi hasar meydana geldi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücüler ve öndeki otobüste bulunan yolcular kendi imkanları araçlardan çıktı. Olay yerine gelen 112 sağlık görevliler, kazada hafif yaralanan sürücü ve vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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