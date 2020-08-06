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Urla’da korona virüs denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 06.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Ünlü, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse ve Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın da katıldığı ekipler, iş yerleri ve vatandaşların aldıkları korona virüs tedbirleri denetlendi.Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Urla ilçesinde de gün boyu korona virüs denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Ünlü, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse ve Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın da katıldığı ekipler, iş yerleri ve vatandaşların aldıkları korona virüs tedbirleri denetlendi.
Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Urla ilçesinde de gün boyu korona virüs denetimleri yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Ünlü, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse ve Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın da katıldığı ekipler, iş yerleri ve vatandaşların aldıkları korona virüs tedbirleri denetlendi.
Esnaf ile vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunarak; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti.
Urla genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan işletme ve vatandaşlara uyarı yapıldı. Uyarılara aldırmayanlara ceza kesileceği bilgisi verildi.

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