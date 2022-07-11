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Urla'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

11.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücülerden O.A, tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan Zeynep Alpsoy'un yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 35 AGU 958 plakalı otomobilde bulunan ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan Zeynep Alpsoy (26), tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde vefat etti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.A. ise sevk edildiği Urla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavisine ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.

Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında 9 Temmuz'da O.A. yönetimindeki 35 AGU 958 plakalı otomobil, C.A. idaresindeki 35 AE 6817 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Emine Akşit olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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trafik kazası İzmir Urla

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