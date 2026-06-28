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Uruguay'da Dünya Kupası depremi! Federasyondan tarihi ceza, uçaklar iptal...

2026 Dünya Kupası'nın A Milli Takımımız ile birlikte en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Uruguay'da elenmenin faturası çok ağır oldu. İspanya mağlubiyetiyle gruptan çıkma şansını kaybeden Güney Amerika ekibinde federasyon, dönüş için kiralanan özel uçağı iptal etti. Eski Galatasaraylı Muslera'nın hatalı golü ve teknik direktör Marcelo Bielsa'nın maç sonu öfkesi krizi daha da derinleştirdi.

Uruguay'da Dünya Kupası depremi! Federasyondan tarihi ceza, uçaklar iptal...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz vedaların ardı arkası kesilmiyor. Turnuvaya iddialı bir kadroyla gelen ve kupanın gizli favorileri arasında gösterilen Uruguay, dev organizasyona büyük bir kaosla veda etti.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı gruptan çıkamayarak büyük bir fiyaskoya imza atan Güney Amerika temsilcisinde, elenmenin ardından yaşananlar futbol tarihine geçecek cinsten.

FEDERASYONDAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ CEZA: "BİLETİNİZİ KENDİNİZ ALIN"

Uruguay da Dünya Kupası depremi! Federasyondan tarihi ceza, uçaklar iptal... 1

Uruguay'ın İspanya'ya tek golle mağlup olup gruptan çıkma şansını tamamen yitirmesinin ardından Uruguay Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre; alınan başarısız sonuçların ardından faturayı doğrudan futbolculara kesen federasyon yetkilileri, takımın ülkeye dönüşü için tahsis edilen özel uçağı iptal etti. Alınan bu şok kararın ardından futbolcuların Uruguay'a tarifeli ticari uçaklarla döneceği ve bilet ücretlerini de kendi ceplerinden ödeyecekleri iddia edildi.

MUSLERA'YA KESİK, BIELSA'DAN GAZETECİLERE TEPKİ

Uruguay da Dünya Kupası depremi! Federasyondan tarihi ceza, uçaklar iptal... 2

Takım içindeki kriz sadece ulaşım cezasıyla da sınırlı kalmadı. İspanya maçında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli eldiven Fernando Muslera, teknik heyet kararıyla ikinci yarının başında oyundan alınarak kulübeye çekildi.

Elenmenin getirdiği gerginlik saha dışına da yansıdı. Uruguay'ın dünyaca ünlü teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın maç sonundaki sinirli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcının, müsabaka bitiminde kendisini flaş röportaj alanında bekleyen gazetecilere sert tepki göstermesi, kamptaki sinirlerin ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay dünya kupası
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