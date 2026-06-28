Uruguay'da Dünya Kupası depremi! Federasyondan tarihi ceza, uçaklar iptal...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz vedaların ardı arkası kesilmiyor. Turnuvaya iddialı bir kadroyla gelen ve kupanın gizli favorileri arasında gösterilen Uruguay, dev organizasyona büyük bir kaosla veda etti.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı gruptan çıkamayarak büyük bir fiyaskoya imza atan Güney Amerika temsilcisinde, elenmenin ardından yaşananlar futbol tarihine geçecek cinsten.

FEDERASYONDAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ CEZA: "BİLETİNİZİ KENDİNİZ ALIN"

Uruguay'ın İspanya'ya tek golle mağlup olup gruptan çıkma şansını tamamen yitirmesinin ardından Uruguay Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre; alınan başarısız sonuçların ardından faturayı doğrudan futbolculara kesen federasyon yetkilileri, takımın ülkeye dönüşü için tahsis edilen özel uçağı iptal etti. Alınan bu şok kararın ardından futbolcuların Uruguay'a tarifeli ticari uçaklarla döneceği ve bilet ücretlerini de kendi ceplerinden ödeyecekleri iddia edildi.

MUSLERA'YA KESİK, BIELSA'DAN GAZETECİLERE TEPKİ

Takım içindeki kriz sadece ulaşım cezasıyla da sınırlı kalmadı. İspanya maçında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli eldiven Fernando Muslera, teknik heyet kararıyla ikinci yarının başında oyundan alınarak kulübeye çekildi.

Elenmenin getirdiği gerginlik saha dışına da yansıdı. Uruguay'ın dünyaca ünlü teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın maç sonundaki sinirli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcının, müsabaka bitiminde kendisini flaş röportaj alanında bekleyen gazetecilere sert tepki göstermesi, kamptaki sinirlerin ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.