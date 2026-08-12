SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Chelsea, İspanyol sol bek Pep Chavarria'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol futbolcu Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı.

Chelsea, İspanyol sol bek Pep Chavarria'yı transfer etti
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol futbolcu Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da forma giyen 28 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chavarria, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea, dünyadaki en büyük kulüplerden biri ve bu benim adıma bir rüya. Bu, büyük bir fırsat. Ben hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Chelsea forması giyen Marc Cucurella, haziran ayında Real Madrid'e transfer olmuştu.

2022'den bu yana Rayo Vallecano formasıyla 125 maça çıkan Chavarria, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynamıştı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor, Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladıSamsunspor, Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Lyon'u da elerse...Fenerbahçe kasasını doldurdu! Lyon'u da elerse...
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.