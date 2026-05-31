Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan gövde gösterisi! Guirassy ve Muriqi'den sonra şimdi de Sörloth

Fenerbahçe'de genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım tarafı, dünyayı sarsacak bir transfer operasyonuna imza atıyor. Santrfor bölgesine yapılacak takviyeler için vites yükselten Yıldırım ve ekibi, iki dev golcünün transferini bitirme noktasına getirdi.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDEN TARİHİ GÖVDE GÖSTERİSİ! "GUIRASSY VE MURIQI CEPTE, SIRADA İSPANYA SEFERİ VAR!"

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer pazarını adeta yangın yerine çevirdi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun canlı yayında aktardığı son dakika bilgilerine göre; Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile her konuda anlaşma sağlandı. Aziz Yıldırım kanadının, "Bu iş %99 bitti, Guirassy cebimizde" dediği operasyonun tüm perde arkası aralandı.

GUIRASSY VE MURIQI İLE ANLAŞMA TAMAM! "KAPIYI 12'DEN AÇMIŞTI, AŞAĞISINA BİTTİ"

Yağız Sabuncuoğlu, yayına girmeden hemen önce bizzat Aziz Yıldırım tarafıyla görüştüğünü belirterek tarihi müjdeyi şu sözlerle duyurdu. Sabuncuoğlu Now spor ekranlarında, "Aziz Yıldırım tarafıyla konuştum. Serhou Guirassy ile çoktan anlaştıklarını ve Vedat Muriqi ile de el sıkıştıklarını net bir şekilde söylediler. Hatta daha önce basında 'İstanbul'a gizlice bir futbolcu gelecek' haberleri çıkmıştı ve herkes bu ismi Vedat Muriqi sanmıştı; ancak o dönem gizlice getirilen futbolcu Guirassy'nin ta kendisiydi." ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu, Borussia Dortmund'un gol makinesi Guirassy'nin maliyeti hakkında ise, "Daha önce Guirassy'nin yıllık 12 milyon Euro maaş istediğini söylemiştim. Aziz Yıldırım ekibi kapıyı 12 milyondan açan oyuncuyu ikna etti ve bu rakamın daha aşağısına el sıkışarak anlaşmaya vardı" dedi.

YARIN İSPANYA SEFERİ BAŞLIYOR! MALLORCA İLE BONSERVİS PAZARLIĞI...

Vedat Muriqi cephesinde oyuncu tarafıyla hiçbir pürüz kalmadığını belirten Sabuncuoğlu, operasyonun ikinci aşaması için

"Guirassy ve Muriqi ile anlaşma sağlandı. Sadece Muriqi'in kulübü kaldı. Yarın, Aziz Yıldırım'ın ekibinden yetkilendirdiği özel bir isimle beraber Mallorca Kulübü ile bonservis pazarlığı yapmak ve işi resmiyete dökmek için İspanya'ya uçuyorlar." diye konuştu.

Öte yandan gazeteci Sercan Hamzaoğlu da Aziz Yıldırım kanadından aldığı istihbaratı doğrulayarak, "Yıldırım tarafı bana, 'Biz bu işi %99 bitirdik. Guirassy şu an cebimizde, oyuncuyla prensipte anlaştık. Santrfor bölgesinde alternatiflerimiz Sörloth, Muriqi ve Guirassy. Sörloth'u da çok ciddi şekilde zorluyoruz. Yönetim olarak bu üç oyuncuya da onay verdik' dediler" ifadelerini kullandı.

SADECE GOLCÜ DEĞİL: 3 MEVKİ İÇİN DAHA GİZLİ GÖRÜŞME!

Aziz Yıldırım ve ekibinin transfer çılgınlığı sadece forvet hattıyla da sınırlı değil. Sarı-lacivertli kurmaylar santrforların haricinde sağ kanat, sol stoper ve Türk sağ bek mevki için daha yoğun şekilde transfer görüşmelerini sürdürüyor.

AYRILMAK İSTEYEN İLK İSİM NETLEŞTİ! "OOSTERWOLDE GİTMEK İSTİYOR"

Sunucu Ersin Düzen’in, "Aziz Yıldırım, mevcut kadrodan ilk 11 oynayan 2 oyuncunun ayrılmak istediğini söyledi" hatırlatması üzerine konuşan Yağız Sabuncuoğlu, bu isimlerden birini canlı yayında açıkladı:

"Bu isimlerden birisi kesinlikle Jayden Oosterwolde. Oyuncuya resmi transfer teklifleri de var. Ancak bugün basında 'Fenerbahçe Oosterwolde için 35 milyon Euro istiyor' şeklinde haberler okudum. Bu rakamların telaffuz edilmesi şu an için mümkün değil."