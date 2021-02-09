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Üs kurdukları metruk evin duvarını, hazine ararken yıktılar

09.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde buldukları metruk bir evi üs olarak belirleyen kötü niyetli kişiler, mahalleye dehşet saçıyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde buldukları metruk bir evi üs olarak belirleyen kötü niyetli kişiler, mahalleye dehşet saçıyor. Dertlerine bir de define aramak için evin duvarını yıkan hazine avcıları eklenen mahalleli çaresiz kaldı.
Keşan’ın en eski mahallelerinden olan Büyük Cami Mahallesi’nde artık kullanılmayan evlere hırsız ve madde bağımlıları ile birlikte, bu evlerin içinde hazine olduğuna inanan define avcıları da dadandı. Uzun süredir yıkılmayan evleri mesken tutan kötü niyetli kişilerden dert yanan mahallelinin sorunlarına bir de defineciler eklendi.
Mahallede bulunan ve uzun süredir kimsenin girmediği bir evi tespit eden hazine avcıları, mahalleli tarafından hırsız girmemesi için girişi çalı çırpılar ile kapatılan eve girerken, duvarları tek tek kırmaya başladı.
Son olarak başka bir duvarda da çalışmaya devam eden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, plansızca kırdıkları bir duvarın tamamen yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan duvarın arkasında kalan bahçenin toprakları ise evin içine doldu.
Konu hakkında konuşan komşu evlerde yaşayanlar, ne yapsalar da binaya girişi engelleyemediklerini belirterek, “Evin sahibi yıllar önce gitti, buranın boş olduğunu fark edenler de burayı mesken belledi. Artık her gün geliyorlar, buradan evimizi gözetleyip, dışarı çıktığımız anda bir şeyler çalmak için geliyorlar. En son evdeki deterjanları çaldılar. Şimdi de duvarı yıktılar, çok uzun zamandır böyle duruyor burası. Artık bıktık, huzurumuz kalmadı. Her yere yazı yazdık, yeter ki yıkılsın bu ev” dedi.

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