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Uşak AK Parti’de gençlik yönetimi güven tazeledi

05.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta 6.Gençlik Kolları Olağan Kongresi düzenlendi.

Uşak’ta 6.Gençlik Kolları Olağan Kongresi düzenlendi. Tek aday olarak seçime giden İbrahim Enes kale yeniden Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
Kongre, Uşak Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Enes Kale ve vatandaşlar katıldı. Seçime tek aday olarak giren Başkan İbrahim Enes Kale, böyle bir davanın ferdi olmayı tamamen Allah’ın bir lütfu olarak gördüklerini belirtti. Kale, “Böyle bir harekette bulunmanın ne olduğunu ve AK Gençlik’ten her zaman neler beklenildiğini çok iyi biliyoruz. AK Parti’de genç olmak; 21 yaşında İstanbul’u feth eden Fatih Sultan Mehmet olmaktır. Yine AK Parti’de genç olmak 17 yaşında Diyarbakır’da yoksullara kurban eti dağıtırken PKK’lı kalleşler tarafından şehit edilen Yasin Bölü kardeşimiz olmaktır. Yine AK Parti’de genç olmak 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını FETÖ’cü hainlere karşı korumaya çalışırken Boğaziçi Köprüsü’nde babasıyla birlikte şehit olan Abdullah Tayyip Olçak olmaktır” dedi.
Kongreye katılan vatandaşlardan büyük destek gören Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, “Sizlerle birlikte yol yürümekten gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Aslında biz hiç konuşmasak, hep sizin sesinizi duysak çok daha mutlu oluyoruz. Gerçekten de bu zorlu dönemde bu coşkulu kongreyle bizlere, davamıza büyük bir güç verdiğinizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu dava için emek, gayret sarf eden herkesin arkasında, yanında dim dik durduğunuz, önünde koştuğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Ayrıca İbrahim Enes Kale, tekrardan AK Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

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