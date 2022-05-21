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Uşak Arkeoloji Müzesi bu yıl 150 bine yakın ziyaretçi bekliyor

21.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karun Hazinesi'nin de sergilendiği müzede Paleotik Çağ'dan Türk-İslam dönemine kadar birçok eser görülebiliyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan: - "Pandemi öncesinde 100 bin ziyaretçi sayısını aşmıştık. Biz inanıyoruz ki bu yıl 100 bini yine aşacağız, 150 bine yaklaşacağız"

MEHMET ÇALIK - Bazı kaynaklarda "Karun" olarak da geçen Lidya Kralı Kroisos'a ait hazinenin sergilendiği Uşak Arkeoloji Müzesini yıl sonuna kadar 150 bine yakın ziyaretçinin gezmesi hedefleniyor.

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanıp 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Uşak Arkeoloji Müzesi'nde, 432 parçalık Karun Hazinesi'nin de bulunduğu 2 bin 500 eser sergileniyor.

Müzenin giriş katında ziyaretçileri Peleotik Çağ'dan kalma eserler karşılıyor.

İki katlı müzede, Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

Müzenin ikinci ve son katında ise milattan önce 560 yılında tahta çıkmış ve 16 yıl hüküm sürmüş Lidya'nın son kralı Kroisos'un hazinesine ait, ünlü "Kanatlı Denizatı Broşu"nun da bulunduğu 432 parçalık koleksiyon yer alıyor.

- "Müzenin tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik"

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Arkeoloji Müzesi'nin 2019'da yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlama nedeniyle ziyaretçi sayısında büyük azalma görüldüğünü aktaran Ceylan, bu dönemde müzenin tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini, birçok tur acentesiyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Çalışmanın sonuçlarını almaya başladıklarını ve yeni turizm sezonunun iyi başladığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Şu anda ziyaretçi yoğunluğumuz gayet iyi. Turizm sezonu genelde nisan ayı itibarıyla başlar. Bu yıl Nisan ayında ziyaretçi sayımız geçen yıllara göre fazla oldu. Bu da bizi Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için daha da ümitlendiriyor, daha da artacağına inanıyoruz. 2019'da, pandemi öncesinde 100 bin ziyaretçi sayısını aşmıştık. Biz inanıyoruz ki bu yıl 100 bini yine aşacağız, 150 bine yaklaşacağız."

Ceylan, Müzeler Haftası dolayısıyla 23 Mayıs'ta saat 08.30'dan, 23.00'a kadar müzeye girişlerin ücretsiz olacağını ve herkesi müzeye beklediklerini de sözlerine ekledi.

- "Herkesi Uşak Müzesi'ni görmeye davet ediyorum"

Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Söyler, müzeye gelen ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Müzenin dünyadaki en değerli hazinelere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Söyler, "Şu anda turizm sezonu yeni başlıyor. Tabii bizim Uşak'ımız turizm sezonu ile bağlı kalmıyor. 12 ay ziyaretçi alabilen bir müzeyiz ama iki yıllık pandemi dönemi müze ziyaretleri için kötü bir dönem olarak geçti. Şu andaki ziyaretçilerimiz çok iyi. Ülkemizden ve dünyadan herkesi Uşak Müzesi'ne Karun Hazinesi'ni görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erasmus öğrencisi İtalyan Roberta Marchionne, sergilenen eserlerin çok ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Romanyalı öğrenci Filiuta Florin David ise Karun Hazinesi'ni çok etkileyici bulduğunu söyledi.

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