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Uşak coşkulu 19 Mayıs kutlaması

UŞAK HABERLERİ  | 19.05.2020 20:43 | Son Güncelleme

Uşak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19’u gösterdiğinde 1 Eylül Stadı’nda İstiklal Marşı okunurken, vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden coşkuya ortak oldu.

Uşak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19’u gösterdiğinde 1 Eylül Stadı’nda İstiklal Marşı okunurken, vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden coşkuya ortak oldu. Kutlamada sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.
Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlamaya Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can katılım sağladı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamaya, vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Çalan marşlar eşliğinde Türk bayrakları dalgalandırıldı. Kutlamanın ilerleyen dakikalarında ise paramator ile ’19 Mayıs Bayramınız Kutlu Olsun’ yazılı pankart havalandırıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı yapılan coşkulu kutlamanın ardından sona erdi.

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İmsak
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Sabah
05:40
Öğle
13:04
İkindi
16:56
Akşam
20:18
Yatsı
21:52

Uşak Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aşiyan Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
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