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Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye

UŞAK HABERLERİ  | 08.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürü Mesut Gezer: - "Unutmayalım ki hayat sadece bizim değil. Sokakta yaşayan hayvanlar da birer can taşıyor" - "Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu: - "Polis kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz. İyilik bulaşıcıdır"

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokak hayvanlarına mama verip üzerlerine battaniye örttü.

Termometrelerin sıfırın altını görmesi nedeniyle Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, polis ekiplerine sokak hayvanları konusunda telsizden talimat verdi. Ekipler sokak hayvanlarının üzerine battaniye örtttü. Ekipler ayrıca mama vererek hayvanların karınlarını doyurdu. Uygulamanın kış boyunca süreceği belirtildi.

Uşak Emniyet Müdürü Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç ve suçluyla mücadele eden polis ekiplerinin sosyal yaşamdaki sorunların çözümüne de katkı sağladığını dile getirdi.

Vatandaşlardan bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını belirten Gezer, şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destekleriyle elimizden geldiğince sokak hayvanlarına katkı sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Valimizin yönlendirmesiyle böyle bir uygulama başlattık. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ilimizde sokak hayvanları için çok önemli hizmetler üretiyor. Biz de 'Çorbada tuzumuz bulunsun', 'İşin ucundan biz de tutalım' diyerek bu çalışmayı başlattık. Ekiplerimiz özellikle sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü gecelerde devriye görevlerini icra ederken gördükleri sokak hayvanlarına mama bırakıyor. Çok sayıda küçük battaniye temin ettik. Korunaksız alanlarda uyumaya çalışan, soğuktan olumsuz etkilenmiş sokak hayvanlarının üzerlerine bu battaniyeleri örtüyorlar. Unutmayalım ki hayat sadece bizim değil, sokakta yaşayan bu hayvanlarda birer can taşıyor. Biz elimizden geldiği kadar bu canlılara yardımcı olmak istiyoruz. Bu zorlu kış günlerini bu şekilde atlatmaya çalışacağız."

- "İyilik bulaşıcıdır"

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Emniyet Müdürü Gezer'e teşekkür ederek, "Sayın müdürümüz tamamen insani bir tavırla sokak canlarına yardımcı olmak için harekete geçti. Kendilerine ve tüm polis kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz. İyilik bulaşıcıdır biliyoruz. Bu uygulamanın diğer illere de yayılacağını düşünüyoruz. Özellikle polislerin sokak hayvanlarına sahip çıkması, toplumsal duyarlılığı artıracak. Bizler, tüm duyarlı vatandaşlar, polislerimizle birlikte sokak canlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

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