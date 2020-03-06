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Uşak polisinden öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

UŞAK HABERLERİ  | 06.03.2020 12:31 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi’nde "Bir Kereden Bir Şey Olmaz Deme!" adlı konferansta öğrencilere madde bağımlılığı ile telefon ve siber dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof.

Uşak Üniversitesi’nde "Bir Kereden Bir Şey Olmaz Deme!" adlı konferansta öğrencilere madde bağımlılığı ile telefon ve siber dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kadir Özcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Yörük, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mustafa Nuri Kurt, polis memuru Mutlu Tuna ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta, gençlerin madde bağımlılığına yatkınlıklarının sosyal çevre, ailevi nedenler, merak duygusu gibi pek çok unsurdan kaynaklanabileceğini belirten Kurt; ‘Uyuşturucu Madde Nedir? Uyuşturucu Maddeye Başlama Nedenleri? Madde Kullanımının ve Bağımlılığının Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Belirtileri, Yasal Durum (Cezalar), Madde Bağımlılığı İle Mücadele, Çözüm Merkezleri’ adlı konularda sunum yapıldı.

"Her kaynak doğru değildir"
Telefon ve siber dolandırıcılıklar hakkında bilgilendirme yapan Tuna, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğine, hediye çekilişleri ve bilgi formu doldurma hesaplarının birçoğunun vatandaşı dolandırmak için yapılan hileler olduğuna, internetin çoğu zaman yanlış amaçlar doğrultusunda kullanıldığına ve her kaynağın doğru olmadığına dikkat çekti. Tuna gençlere bu tür olaylarda daha bilinçli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.
Konferansın sonunda, Özcan ve Yörük tarafından Kurt ve Tuna’ya üniversite adına teşekkür belgesi takdim edildi.

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