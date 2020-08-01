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Uşak protokolü bayramlaştı

UŞAK HABERLERİ  | 01.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Uşak’ta, protokol üyeleri bayramlaşma töreninde buluştu.

Uşak’ta, protokol üyeleri bayramlaşma töreninde buluştu. Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, sevinç ve mutluluk kaynağı Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
Has Bahçe Polis Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.
Törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, bayramların kültürümüzde özel bir yerde olduğunu belirtti. Kocabıyık, “Bayramlar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, toplumsal barışın tesis edildiği bu mübarek zamanın rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Özellikle yardıma muhtaç vatandaşlarımıza maddi ve manevi desteklerimiz, kestiğimiz kurbanlar insani duygularımızı derinleştirmektedir” dedi.
Korona virüs salgını dolayısıyla bayramın belirli kurallar içerisinde yapılması gerektiğini belirten Kocabıyık, ülkemizde kontrollü sosyal hayata geçilse de salgının tamamen son bulmadığını ifade etti. Kocabıyık, “Bayramlaşmalarımızı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun yapmalıyız. Vatandaşlarımızı da bu konuda uyarıyoruz. Bizim için anlamı büyük olan bayram günlerinde de rehavete kapılmamalı, sorumluluklarımızı bilmeli; kendimizi, sevdiklerimizi ve çevremizi korumak için salgına karşı duyarlı davranmalıyız. Bayram günlerinin hüzne dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı kutluyor, Kurban Bayramı’nın başta aziz milletimiz ve İslam âlemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tören, Vali Funda Kocabıyık’ın açıklamalarının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti

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