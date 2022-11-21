Uşak Rüzgar Enerji Santrali’nin ilk türbinleri yola çıktı

Uşak Rüzgar Enerji Santrali’nin toplam 102 MW’lık kurulu kapasiteye sahip 17 adet Goldwind GW165-6.0MW akıllı rüzgar türbinleri yola çıktı.

Goldwind’in Türkiye’deki Uşak projesinin ilk ekipmanı 7 Kasım’da yola çıktı. Yapılan açıklamaya göre, proje, toplam 102 MW’lık kurulu kapasiteye sahip 17 adet Goldwind GW165-6.0MW akıllı rüzgar türbini tarafından desteklenecek.

Proje tamamlandıktan sonra bölgede 73 bin eve elektrik sağlanacak ve yılda 220 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonunu ortadan kaldıracak. Projede bir işbirliği yapmayı planlayan Aydem Enerji ve Goldwind, yenilikçilik ve çevre sorumluluklarına bağlı kalarak projenin Türk pazarında yeni bir ölçüt oluşturmasını ve bunun yanı sıra Anadolu’nun tamamına uygun fiyatlı ve sürdürülebilir yeşil enerji sağlayan yerel bir yenilenebilir enerji endüstrisinin geliştirilmesi için bir katalizör görevi görmesini öngörüyor.

