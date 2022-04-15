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Uşak Ticaret Borsası

15.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,305,50Ekmeklik buğday4,805,00Yemlik arpa4,204,50Yemlik buğday4,805,00Nohut12,0013,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş22,0023,00Sarı haşhaş25,0026,00Susam20,0021,00

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