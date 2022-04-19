Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 80 kuruş, en yüksek 5 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday4,805,00Ekmeklik buğday5,005,20Makarnalık buğday5,305,50Yemlik arpa4,504,70Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş24,0025,00Sarı haşhaş25,0026,00Susam 20,0021,00



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